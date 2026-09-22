राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026: अनंत नाग को मिला दादा साहेब, देखिए विजेताओं की पूरी सूची
क्या है खबर?
भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का भव्य समारोह 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर (केवडिया) में संपन्न हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2024 में रिलीज हुई बेहतरीन फिल्मों और कलाकारों को राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा। समारोह का लाइव प्रसारण डीडी नेशनल के यूट्यूब चैनल पर हुआ। इस दौरान कन्नड़ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को देश के सर्वोच्च सिनेमाई सम्मान 'दादासाहेब फाल्के पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। आइए देखें विजेताओं की पूरी सूची।
ट्विटर पोस्ट
अनंत नाग को पुरस्कार ग्रहण लेते हुए यहां देखिए
Watch LIVE: https://t.co/JpKA88SNgj— Doordarshan National दूरदर्शन नेशनल (@DDNational) September 22, 2026
Union Minister for Information & Broadcasting, Shri Ashwini Vaishnaw congratulates veteran actor Anant Nag on being conferred the Dadasaheb Phalke Award for the year 2024 at the 72nd National Film Awards, recognising his enduring contribution… pic.twitter.com/9NKwMxTSPb
अभिनय श्रेणी
कार्तिक आर्यन और ममूटी को मिला राष्ट्रीय सम्मान
सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 'आर्टिकल 370' को और सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' को चुना गया।
कार्तिक आर्यन को 'चंदू चैंपियन' के लिए और मलयालम अभिनेता ममूटी को 'ब्रमायुगम' के लिए संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला।
यामी गौतम को 'आर्टिकल 370' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला।
संजय मिश्रा को 'भक्षक' के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का सम्मान दिया गया है।
सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार सचना नामिदास ('महाराजा') और रूपाश्री वरकाडी ('मिथ्या') को मिला है।
निर्देशन और बाल कलाकार
'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' और 'अमरान' भी सम्मानित
रणदीप हुड्डा को 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' के लिए सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक का पुरस्कार मिला।
निर्देशक राजकुमार पेरियासामी को 'अमरन' के लिए पुरस्कार मिला।
डॉक्यूमेंट्री 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के लिए आनंद एल रॉय सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बने।
'कैप्टन मिलर' और 'रायन' के लिए धनुष को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले।
सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार '35-चिन्ना कथा काडू' को मिला।
रिद्धिमान बनर्जी, तपोमय देब, गीताश्री चक्रवर्ती, अरुणदेव पोथुला और अतिश एस शेट्टी को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार दिया गया।
संगीत और गायन श्रेणी
मनोज मुंतशिर और शाश्वत सचदेव भी सम्मानित
फिल्म 'घरत गणपती' के लिए अभय जोधपुरकर को सर्वश्रेष्ठ मेल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार मिला।
आर्टिकल 370' के लिए शाश्वत सचदेव को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार मिला।
फिल्म 'ARM' के लिए वैकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार मिला।
मनोज मुंतशिर को 'मैदान' फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मिला।
'भूल भुलैया 3' के लिए सर्वश्रेष्ठ साउंड डिजाइन का पुरस्कार मानस चौधरी को मिला।
सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार जीवी प्रकाश कुमार को 'अमरन' के लिए मिला।
क्षेत्रीय फिल्में
ये रहीं सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय भाषा की फिल्में
सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों की सूची में, 'श्रीकांत' (सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म), 'रायन' (सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म), 'कमेटी कुर्रोलु' (सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म), 'मिथ्या' (सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म), 'फेमिनिची फातिमा' (सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म), 'मुक्काम पोस्ट बोंबिलवाड़ी' (सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म), 'मारन' (सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म), 'चालचित्र एखोन' (सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म), 'जुईफूल' (सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म), 'लहरी' (सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म), 'मोग आसुम' (सर्वश्रेष्ठ कोंकणी फिल्म), 'सुनीता' (सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म), 'धोली' (सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म) और 'इम्बू' (सर्वश्रेष्ठ तुलु फिल्म) को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया।
सम्मान
रूपाली गांगुली के भाई भी हुए सम्मानित
रूपाली गांगुली के भाई विजय गांगुली को 'स्त्री 3' के गाने 'आज की रात' की कोरियोग्राफी के लिए पुरस्कार मिला।
राजकुमार राव की फिल्म 'श्रीकांत' को रजत कमल मिला। इसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म चुना गया।
संजीव श्रीवास्तव को सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार मिला।
'पुष्पा 2: द रूल' के लिए सर्वश्रेष्ठ स्क्रीनप्ले का पुरस्कार सुकुमारन को मिला।
'लकी भास्कर' में सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखक का पुरस्कार वेंकी अटलूनी को मिला।
सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म 'हमसफर' और सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री: 'राम-नामी' चुनी गई।
अन्य पुरस्कार
अलग-अलग श्रेणी में मिला राष्ट्रीय पुरस्कार
सर्वश्रेष्ठ स्टंट कोरियोग्राफी का पुरस्कार अनल अरासु (महाराजा) को मिला।
सर्वश्रेष्ठ मेकअप आर्टिस्ट का पुरस्कार पी रवि कुमार (कमेटी कुर्रोलु) को मिला।
सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन का पुरस्कार दीपाली नूर और शीतल शर्मा (पुष्पा 2) को मिला।
सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन का पुरस्कार नितिन जिहानी चौधरी (कल्कि) को मिला।
सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी का पुरस्कार शहनाद जलाल (ब्रमायुगम) को मिला।
सर्वश्रेष्ठ संपादन का पुरस्कार आर कलैवानन(अमरन) को मिला।
इसके अलावा, सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार 'टच्ड एज़ वॉटर' को दिया गया है।