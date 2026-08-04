बिग बॉस के सबसे चर्चित रनर-अप

'बिग बॉस' के वो 'दुर्भाग्यशाली' प्रतियोगी, जिनकी किस्मत ने आखिरी समय में दिया धोखा

लेखन ज्योति सिंह 07:14 pm Aug 04, 202607:14 pm

क्या है खबर?

सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस' अपने 20वें सीजन के साथ लौट रहा है। निर्माताओं ने आगामी सीजन का आधिकारिक प्रोमो जारी करते हुए बताया कि शो अगले महीने 6 सितंबर से शुरू होने के लिए बिल्कुल तैयार है। नए सीजन पर आए अपडेट ने 'बिग बॉस' के पिछले सीजन को लेकर सुगबुगाहट तेज कर दी है। ऐसे में उन प्रतियोगियों के बारे में जानना दिलचस्प होगा, जिनके मुंह से जीत का निवाला ऐन मौके पर छिन गया था।