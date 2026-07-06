जुलाई का दूसरा हफ्ता OTT पर होगा धमाकेदार, रिलीज होंगी ये 5 फिल्में

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'इक्का' और 'परिमाला एंड कंपनी'

कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'इक्का' 10 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली है। इस फिल्म के जरिए सनी देओल और अक्षय खन्ना 29 साल बाद साथ दिखाई देंगे। वहीं इस फिल्म में दीया मिर्जा, तिलोत्तमा शोम, संजीदा शेख और आकांक्षा रंजन कपूर भी अहम किरदार में दिखाई देंगी। डार्क कॉमेडी थ्रिलर तमिल फिल्म 'परिमाला एंड कंपनी' को आप 10 जुलाई से ZEE5 पर देख सकते हैं। इस फिल्म में जयराम, संजना कृष्णमूर्ति और अनंतिका अनिलकुमार मुख्य भूमिका में है।