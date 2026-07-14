जुलाई के तीसरे हफ्ते में नहीं होगी मनोरंजन की कमी, रिलीज होंगी ये फिल्में-सीरीज

'मर्डर 101' एक मर्डर मिस्ट्री सीरीज है। यह 13 जुलाई से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो गई है। फिलहाल इस सीरीज के सिर्फ 3 एपिसोड ही रिलीज किए गए हैं। वहीं इसके बाकी एपिसोड कब रिलीज होंगे इसके बारे में निर्माताओं ने जानकारी नहीं दी है।

'सेकेंड लव' एक तमिल रियलिटी डेटिंग शो है, जिसमें 12 प्रतियोगी हिस्सा लेंगे। इसमें यह प्रतियोगी पुराने रिश्तों को छोड़तक नए रिश्तों की तलाश करेंगे। यह 13 जुलाई से जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम हुआ है।