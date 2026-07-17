'सतलुज' हटी तो क्या हुआ? OTT पर देखें दिलजीत दोसांझ की ये सुपरहिट फिल्में

फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' पंजाब के मशहूर और विवादित गायक अमर सिंह चमकीला की असल जिंदगी पर आधारित है। इस फिल्म में दिलजीत के साथ-साथ परिणीति चोपड़ा भी थीं। इस फिल्म को आप OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

क्राइम-ड्रामा फिल्म 'उड़ता पंजाब' की कहानी पंजाब में फैले ड्रग्स के गंभीर संकट को दिखाती है। इसमें दिलजीत के साथ-साथ शाहिद कपूर, करीना कपूर और आलिया भट्ट भी हैं। आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।