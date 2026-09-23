रश्मिका के इस गाउन पर टिकीं निगाहें, 350 घंटों में हुआ तैयार

रश्मिका मंदाना की इस ड्रेस पर टिकीं दुनियाभर की निगाहें, बनाने में लग गए 350 घंटे

लेखन नेहा शर्मा 07:43 pm Sep 23, 202607:43 pm

क्या है खबर?

'नेशनल क्रश' रश्मिका मंदाना ने 'वोग वर्ल्ड 2026: मिलान' के रेड कार्पेट पर अपने ग्लैमरस अवतार से धूम मचा दी। अंतरराष्ट्रीय हस्तियों के बीच रश्मिका मशहूर भारतीय डिजाइनर अनामिका खन्ना के तैयार किए बेहद खूबसूरत ब्लैक गाउन में नजर आईं। तराशा हुआ कॉर्सेट, बारीक ब्लैक लेस और आकर्षक चांदी की कारीगरी से सजा ये गाउन सिर्फ एक पोशाक नहीं, बल्कि भारतीय उच्च फैशन की हस्तकला का शानदार नमूना था, जिसने वैश्विक मंच पर भारतीय फैशन का परचम लहराया।