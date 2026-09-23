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रश्मिका मंदाना की इस ड्रेस पर टिकीं दुनियाभर की निगाहें, बनाने में लग गए 350 घंटे
रश्मिका के इस गाउन पर टिकीं निगाहें, 350 घंटों में हुआ तैयार

रश्मिका मंदाना की इस ड्रेस पर टिकीं दुनियाभर की निगाहें, बनाने में लग गए 350 घंटे

लेखन नेहा शर्मा
Sep 23, 2026
07:43 pm
क्या है खबर?

'नेशनल क्रश' रश्मिका मंदाना ने 'वोग वर्ल्ड 2026: मिलान' के रेड कार्पेट पर अपने ग्लैमरस अवतार से धूम मचा दी। अंतरराष्ट्रीय हस्तियों के बीच रश्मिका मशहूर भारतीय डिजाइनर अनामिका खन्ना के तैयार किए बेहद खूबसूरत ब्लैक गाउन में नजर आईं। तराशा हुआ कॉर्सेट, बारीक ब्लैक लेस और आकर्षक चांदी की कारीगरी से सजा ये गाउन सिर्फ एक पोशाक नहीं, बल्कि भारतीय उच्च फैशन की हस्तकला का शानदार नमूना था, जिसने वैश्विक मंच पर भारतीय फैशन का परचम लहराया।

जलवा

रश्मिका ने वैश्विक मंच पर लहराया भारतीय फैशन का परचम

'वोग वर्ल्ड 2026: मिलान' के रेड कार्पेट पर रश्मिका मंदाना ने अपने शानदार लुक से वैश्विक मंच पर भारतीय फैशन का लोहा मनवाया।

दुनियाभर की जानी-मानी हस्तियों की मौजूदगी में रश्मिका मशहूर डिजाइनर अनामिका खन्ना के डिजाइन किए खास काले रंग के गाउन में नजर आईं।

नजाकत, बेहतरीन बनावट और बेबाक ग्लैमर का ये सुंदर मेल न सिर्फ एक पोशाक था, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारतीय कूटूर और उत्कृष्ट वस्त्र-शिल्प की अद्भुत मिसाल भी था।

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यहां देखिए वीडियो

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तैयारी

350 घंटे की मेहनत और बारीक कढ़ाई से तैयार गाउन में जीता सबका दिल

तस्वीरों में बेहद आकर्षक दिखने वाली इस ड्रेस के पीछे की मेहनत कहीं ज्यादा है। इस खास गाउन को तैयार करने में पूरे 350 घंटे का समय लगा है।

इसे बेहद बारीक लेस कढ़ाई, सख्त बनावट, हाथ से की गई मेटल डिटेलिंग और सतह की सजावट के साथ तैयार किया गया है। इन बारीकियों और बेहतरीन कारीगरी के कारण ही ये पोशाक इतनी खास और भव्य बनी है।

सामने आईं रश्मिका की तस्वीरों पर प्रशंसक खूब प्यार लुटा रहे हैं।

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शानदार कारीगरी

कमर पर चांदी की कारीगरी ने खींचा ध्यान

अपने 'वोग वर्ल्ड' डेब्यू के लिए रश्मिका ने अनामिका के हालिया कूटूर कलेक्शन 'मूनलिट पैलेस' से एक बेहद खास लुक चुना। ये कलेक्शन इसी साल हैदराबाद में पेश किया गया था।

इस गाउन की लंबी और सुडौल बनावट काले रंग के बारीक लेस से तैयार की गई है, जिसके पारदर्शी हिस्सों पर कढ़ाई वाले पैच का बेहद खूबसूरत काम किया गया है।

इस लुक की सबसे खास बात इसकी कमर पर की गई चांदी की शानदार नक्काशी है।

आगामी फिल्में

रश्मिका की आने वाली फिल्में

रश्मिका की आने वाली बड़ी फिल्मों में 'मायसा' शामिल है, जिसमें वो गोंड जनजाति की महिला के किरदार में नजर आएंगी। ये एक इमोशनल एक्शन थ्रिलर है, जिसका निर्देशन रविंद्र पुल्ले कर रहे हैं।

इसके अलावा वो पीरियड फिल्म 'रणबाली' में विजय देवरकोंडा के साथ नजर आएंगी। फिल्म में रश्मिका जयम्मा का किरदार निभा रही हैं, वहीं एटली के निर्देशन में बन रही अल्लू अर्जुन की फिल्म 'राका' में रश्मिका अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगी।

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