बॉक्स ऑफिस पर रिलीज से पहले ही छाईं ये फिल्में, एडवांस बुकिंग से खूब छापे नोट

फिल्म 'आवारापन 2' साल साल 2007 में आई फिल्म 'आवारापन' का सीक्वल है। इमरान हाशमी इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग से 10.5 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

'कॉकटेल 2' भी साल 2012 में आई फिल्म 'कॉकटेल' का सीक्वल है। शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन की इस रोमांटिक ड्रामा ने एडवांस बुकिंग से 7.1 करोड़ रुपये कमाए थे।

उधर अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म 'धमाल 4' ने एडवांस बुकिंग से 5.4 करोड़ रुपये की कमाई की थी।