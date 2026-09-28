कमाई में इन फिल्मों ने मचाया तहलका

बॉक्स ऑफिस पर 2026 का जलवा, इन फिल्मों ने की सबसे ज्यादा कमाई

लेखन अंशिका शुक्ला 06:47 am Sep 28, 202606:47 am

क्या है खबर?

साल 2026 में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कई बॉलीवुड फिल्मों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्डतोड़ कमाई की है। इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में 'हनुमान अंश' से लेकर 'धुरंधर 2' तक कई बड़े नाम शामिल हैं। इन फिल्मों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया और बॉक्स ऑफिस पर भी जोरदार कारोबार किया। ऐसे में आइए जानते हैं, 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में और कौन-कौन सी फिल्में शामिल हैं।