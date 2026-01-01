अलविदा 2025: बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरे ये धुरंधर, खून के आंसू रोए निर्माता

साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और अब वक्त है पीछे मुड़कर उन सितारों की फिल्मों का हिसाब-किताब करने का, जिन्होंने 2025 में सिनेमाघरों में दस्तक तो दी, लेकिन उम्मीदों का बोझ नहीं उठा पाईं। ये वो बड़ी फिल्में हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर निर्माताओं का 'दिवाला' निकाल दिया। सलमान खान जैसे बड़े सितारों और इतनी बड़ी लागत के बावजूद ये फिल्में दर्शकों के दिल तक नहीं पहुंच सकीं और इनका हाल देख निर्माता भी माथा पीटने लगे।

#1 ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' साल 2025 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक 'वॉर 2' को लगभग 400 करोड़ रुपये के विशाल बजट में किया गया था। इतनी बड़ी लागत वाली फिल्म को सफल होने के लिए कम से कम 500-600 करोड़ का आंकड़ा पार करना था, लेकिन ये फिल्म भारत में 250 करोड़ का आंकड़ा छूने के लिए भी संघर्ष करती नजर आई। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर जैसे 2 बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद फिल्म उम्मीदों के बोझ तले दबकर रह गई।

#2 सलमान खान की 'सिकंदर' सलमान खान की फिल्म 'सिकंदर' साल 2025 की सबसे बड़ी उम्मीद मानी जा रही थी, लेकिन ये फ्लॉप हो गई। सलमान, साजिद नाडियाडवाला और एआर मुरुगादॉस जैसे बड़े नामों के बावजूद ये दर्शकों को वो मजा नहीं दे पाई, जिसकी उम्मीद थी। फिल्म बनाने में लगभग 275 करोड़ रुपये लगे थे, लेकिन ये महज 100-110 करोड़ रुपये के आसपास ही सिमटकर रह गई। 275 करोड़ की लागत के सामने ये कमाई ऊंट के मुंह में जीरे के समान थी।

#3 अजय देवगन की 'सन ऑफ सरदार 2' अजय देवगन की 'सन ऑफ सरदार 2' से दर्शकों और निर्माताओं दोनों को बहुत उम्मीदें थीं। सुपरहिट फिल्म का सीक्वल होने के कारण माना जा रहा था कि ये बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी, लेकिन 2025 के अंत तक आते-आते ये भी महा-फ्लॉप फिल्मों की सूची में शामिल हो गई। इस फिल्म का अनुमानित बजट लगभग 160 करोड़ रुपये था। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर महज 40 करोड़ पर सिमटी ये फिल्म निर्माताओं को भारी घाटा करा गई।

