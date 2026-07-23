दिल्ली में प्रदर्शन के बीच उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का पेपर लीक, 2 परीक्षाएं रद्द

देहरादून स्थित विश्वविद्यलाय के परीक्षा नियंत्रक डॉ वीके पटेल ने बताया कि विश्वविद्यालय को मशीन लर्निंग फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स परीक्षा के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

छात्रों तक परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र व्हाट्सएप और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए पहुंचा गया। साथ ही, 'इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी' विषय की गोपनीयता भी भंग हुई।

इसके बाद प्रशासन ने परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया। परीक्षा रद्द होने से विश्वविद्यालय से संबद्ध 12 संस्थानों के छात्र प्रभावित हुए हैं।