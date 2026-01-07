उत्तर प्रदेश में अनियमितता और पेपर लीक के आरोपों के बाद सहायक प्रोफेसर की परीक्षा रद्द

UPESSC ने सहायक प्रोफेसर के पदों के लिए 16 और 17 अप्रैल 2025 को परीक्षा आयोजित की थी। परीक्षा को लेकर अनियमितता, धांधली, पेपर लीक और अवैध धन वसूली से जुड़ी गंभीर शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री ने गोपनीय जांच कराई थी। जांच के बाद, उत्तर प्रदेश विशेष कार्य बल (STF) ने फर्जी प्रश्नपत्र से अभ्यर्थियों को ठगने के आरोप में महबूब अली, बैजनाथ पाल और विनय पाल को गिरफ्तार किया था। महबूब UPESSC में गोपनीय सहायक रहा था।

भविष्य

परीक्षा दे चुके उम्मीदवारों का क्या होगा?

यह भर्ती परीक्षा राज्य के के सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों के 1,017 रिक्त पदों को भरने के लिए हुई थी, जिसमें करीब 1.14 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। बताया जा रहा है कि जिन उम्मीदवारों ने पहले आवेदन किया है, उन्हें नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे पहले सरकार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) और स्नातकोत्तर शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द कर चुकी है, जो 18 और 19 दिसंबर को होने वाली थी।