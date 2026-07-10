भारत में रोज बंद हो रहे 13 स्कूल (प्रतीकात्मक तस्वीर)

भारत में रोज बंद हो रहे 13 स्कूल, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा असर

लेखन गजेंद्र 04:36 pm Jul 10, 202604:36 pm

क्या है खबर?

भारत में स्कूली शिक्षा को लेकर एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (UDISE+) रिपोर्ट से पता चला कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में भारत में रोज 13 स्कूल बंद हुए हैं और स्कूल बंद करने में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। इस अवधि में 4,791 स्कूल बंद हुए, जिसमें से 2,426 स्कूल मध्य प्रदेश में थे। भारत में 2024-25 में 14,71,473 स्कूल थे, जो 2025-26 में घटकर 14,66,682 हो गई।