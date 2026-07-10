भारत में रोज बंद हो रहे 13 स्कूल, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा असर
क्या है खबर?
भारत में स्कूली शिक्षा को लेकर एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (UDISE+) रिपोर्ट से पता चला कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में भारत में रोज 13 स्कूल बंद हुए हैं और स्कूल बंद करने में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। इस अवधि में 4,791 स्कूल बंद हुए, जिसमें से 2,426 स्कूल मध्य प्रदेश में थे। भारत में 2024-25 में 14,71,473 स्कूल थे, जो 2025-26 में घटकर 14,66,682 हो गई।
चिंता
स्कूल बंद करने वाला तेलंगाना दूसरा राज्य
मध्य प्रदेश के अलावा, तेलंगाना स्कूल बंद करने वाला दूसरा बड़ा राज्य है। यहां 1,392 स्कूल बंद हुए, उसके बाद पश्चिम बंगाल में 568, आंध्र प्रदेश में 474, तमिलनाडु में 369, कर्नाटक में 281 और हिमाचल प्रदेश में 266 स्कूल बंद हुए। हालांकि, इसी अवधि में कुछ ऐसे भी राज्य रहे, जिसने अपने यहां नए स्कूल जोड़े हैं। इसमें बिहार आगे रहा, जिसने 946 स्कूल, छत्तीसगढ़ में 234 और दिल्ली में 87 स्कूल जोड़े गए हैं।
नामांकन
बिहार में स्कूल बढ़े, लेकिन छात्रों का नामांकन घटा
बिहार में स्कूल जरूर बढ़े, लेकिन छात्रों का नामांकन घटा है। बिहार में पिछले वर्ष की तुलना में 4,37,037 कम छात्र नामांकित हुए। छत्तीसगढ़ में 49,459 और दिल्ली में 45,250 छात्रों के नामांकन में कमी आई। हालांकि, पहली बार ऐसे स्कूलों की संख्या में कमी आई, जिनमें कोई छात्र नामांकित नहीं हैं। इनकी संख्या 2024-25 में 7,993 से घटकर 2025-26 में 5,663 हो गई। छात्र न होने के बाद भी ऐशे स्कूल देशभर में 20,667 शिक्षकों को रोजगार देते हैं।
शिक्षा
उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ी
मंत्रालय ने ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन (AISHE) की 2022-23 और 2023-24 की रिपोर्ट जारी कर दी है, जो बताती है कि उच्च शिक्षा में लड़कियों की संख्या बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2025- 26 में उच्च शिक्षा में लड़कियों का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो (GER) 31.2 दर्ज किया गया, जो लड़कों से ज्यादा है। वर्ष साल 2014-15 में उच्च शिक्षा का GER 23.7 था, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 29.5 और 2023-24 में 31.2 पहुंच गया।