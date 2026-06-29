राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में पुन: परीक्षा शुल्क 200 रुपये प्रति पेपर से बढ़कर 5,000 रुपये हुई

राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में पुन: परीक्षा शुल्क 200 रुपये प्रति पेपर से बढ़कर 5,000 रुपये हुई

लेखन गजेंद्र 05:24 pm Jun 29, 202605:24 pm

क्या है खबर?

गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले गुजरात के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU) में शुल्क बढ़ोतरी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बार एंड बेंच के मुताबिक, विश्वविद्यालय में उपचारात्मक या पुनरीक्षण परीक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क को 200 रुपये प्रति विषय से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति सेमेस्टर चक्र कर दिया है। यह संशोधन अगस्त 2025 में विश्वविद्यालय की 32वीं अकादमिक परिषद की बैठक में तय किया गया था। हालांकि, इसको लेकर छात्रों का विरोध हो रहा है।