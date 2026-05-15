NTA ने किया NEET-UG 2026 नई तारीख का ऐलान, अब 21 जून को होगी परीक्षा

📢 NEET (UG) 2026 — परीक्षा तिथि की घोषणा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने भारत सरकार की स्वीकृति से NEET (UG) 2026 की पुनः-परीक्षा रविवार, 21 जून 2026 को आयोजित करने का निर्णय लिया है। परीक्षार्थियों एवं अभिभावकों से अनुरोध है कि वे केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही विश्वास करें।…

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क्यों रद्द की गई थी परीक्षा?

NEET-UG परीक्षा 3 मई को 22 लाख से अधिक छात्रों के लिए आयोजित हुई थी। इसके बाद पता चला कि राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह ने परीक्षा से पहले पेपर लीक होने के आरोपों की जांच की। इस दौरान जांचकर्ताओं को एक हस्तलिखित 'अनुमान पत्र' मिला, जिसमें 140 प्रश्न वास्तविक परीक्षा प्रश्न-पत्र से मेल खाते थे, जो 720 में 600 अंकों के लिए थे। इसके बाद NTA ने 12 मई को परीक्षा रद्द कर जांच CBI को सौंप दी।