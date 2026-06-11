विदेश में पढ़ाई का सपना है? नोटरी करवाते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां

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दस्तावेजों की कॉपी जमा करने से पहले करें जांच

नोटरी प्रक्रिया में सबसे आम गलती दस्तावेजों की खराब या अधूरी कॉपी जमा करना है। अगर किसी प्रमाण पत्र की कॉपी धुंधली हो, पढ़ने योग्य न हो या उसका कोई हिस्सा गायब हो, तो उसे अस्वीकार किया जा सकता है। ऐसे में छात्रों को सभी दस्तावेजों की कॉपी अच्छी तरह जांच लेनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि हर पेज साफ, पूरा और स्पष्ट दिखाई दे रहा हो, ताकि प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके।