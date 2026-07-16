NEET UG 2026 का परिणाम घोषित जारी

NEET UG 2026 का परिणाम घोषित, 11.21 लाख अभ्यर्थी हुए पास

लेखन Manoj Panchal 11:02 pm Jul 16, 202611:02 pm

क्या है खबर?

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने गुरुवार को NEET UG 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। यह परीक्षा 21 जून को देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर आयोजित हुई थी। लगभग 20 लाख उम्मीदवार इसमें शामिल हुए थे। इनमें से 11.21 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की है, जिससे मेडिकल, डेंटल, AYUSH और अन्य स्वास्थ्य पाठ्यक्रमों में दाखिले का रास्ता साफ हो गया है।