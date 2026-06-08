NEET पुनर्परीक्षा 21 जून को, प्रश्न पत्र तैयार करने वाले संस्थान और विशेषज्ञ 'लॉकडाउन' में

निगरानी

स्मार्टवॉच और डिजिटल उपकरणों पर प्रतिबंध

रिपोर्ट के मुताबिक, प्रवेश और निकास की निगरानी और रिकॉर्ड रखा जा रहा है, और केवल अधिकृत कर्मियों को ही परिसर में प्रवेश की अनुमति है। उन्होंने बताया कि स्मार्टवॉच सहित डिजिटल उपकरणों का उपयोग प्रतिबंधित है। बताया जा रहा है कि यह लॉकडाउन शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से सुरक्षा की पहला स्तर है। कई अन्य तैयारियां भी की गई हैं, जिसमें प्रश्न पत्रों को वायुसेना के जरिए परीक्षा केंद्रों तक भेजना शामिल है।