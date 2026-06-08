NEET पुनर्परीक्षा के लिए भारतीय वायुसेना 18 जगहों से ले जाएगी प्रश्न पत्र

परीक्षा

551 शहरों में हो रही परीक्षा

राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कहा कि परीक्षा का आयोजन भारत के 551 शहरों में और विदेश के 14 शहरों में आयोजित किया जाएगा। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेपर और पेन के जरिए होगी। रविवार को एजेंसी ने परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की परीक्षा शहर सूची जारी कर दी। प्रवेश-पत्र 14 जून से जारी होंगे। एजेंसी ने कहा कि उसने उम्मीदवारों को उनके पसंदीदा परीक्षा केंद्र आवंटित करने का प्रयास किया है।