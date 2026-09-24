NEET PG 2026 के परीक्षा परिणाम जारी, यहां चेक करें

कटऑफ अंक 720 में से सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम योग्यता प्रतिशत 50वां प्रतिशत तक और कटऑफ 262 अंक तय किया गया है।

सामान्य PwBD वर्ग के लिए न्यूनतम योग्यता 45वां प्रतिशत तक और कटऑफ 720 में से 244 अंक तय किया गया है।

अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और OBC वर्ग के विकलांग व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यता 40वां प्रतिशत तक और कटऑफ अंक 226 तय किया गया है।