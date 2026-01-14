NEET-PG काउंसिलिंग में नहीं मिल रहे छात्र? अब शून्य पर्सेंटाइल पर भी प्रवेश

देश में डॉक्टरों की कमी के बीच एक और चिंताजनक बात सामने आई है। मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएशन प्रवेश परीक्षा (NEET-PG 2025) की काउंसिलिंग के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने कटऑफ घटा दी है। केंद्र सरकार के निर्देश पर यह फैसला तब लिया गया, जब काउंसिलिंग के लिए छात्र नहीं आए और सीटें खाली रह गईं। घटी कटऑफ से अब विशेषज्ञ डॉक्टर बनने के लिए उन छात्रों को भी प्रवेश मिलेगा, जिनका पर्सेंटाइल शून्य है।

प्रवेश कितनी घटाई गई कटऑफ? कटऑफ घटाने के बाद उम्मीदवार काउंसलिंग के तीसरे राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में शामिल हो सकेंगे। अब सामान्य और EWS श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित कटऑफ 50वें पर्सेंटाइल को घटाकर 7वां पर्सेंटाइल कर दिया है, जिसमें कटऑफ स्कोर 103 होगा। सामान्य PWD श्रेणी अभ्यर्थियों के लिए 45वें पर्सेंटाइल से 5वां पर्सेंटाइल लागू किया है, जिसमें स्कोर 90 होगा। SC, ST और OBC श्रेणियों में अब 0 पर्सेंटाइल पर भी प्रवेश मिलेगा। इसका कटऑफ स्कोर -40 तय किया है।

कारण क्यों लिया गया कटऑफ घटाने का फैसला? इस साल NEET-PG में कुल 2.4 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। हर साल इसकी ऊंची कटऑफ की वजह से पहली-दूसरी काउंसिलिंग के बाद कई मेडिकल कॉलेजों में सीटें खाली रह जाती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, देश में मेडिकल परास्नातक की 65 से 70,000 सीटे हैं, जिनमें अधिकतर खाली रहती हैं। इससे ट्रेनिंग अस्पतालों की लागत पर असर पड़ता है, जबकि देश में डॉक्टरों की भारी कमी है। इसे देखते हुए सीटें भरने के लिए यह कदम उठाता जाता है।

Advertisement