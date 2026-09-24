IIT बॉम्बे ने छात्र आत्महत्या विवाद के बाद मध्य-सेमेस्टर परीक्षा रद्द की

IIT बॉम्बे ने छात्र आत्महत्या विवाद के बाद मध्य-सेमेस्टर परीक्षा रद्द की, अब अक्टूबर में होगी

लेखन गजेंद्र 03:16 pm Sep 24, 202603:16 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे ने छात्र साहिल वाकोडे की आत्महत्या के बाद शुरू हुए विवाद को देखते हुए अपनी मध्य-सेमेस्टर की परीक्षा रद्द कर दी है। यह परीक्षा 26 और 27 सितंबर को होने वाली थी, जो अब आगे बढ़ा दी गई। परीक्षा की नई तारीख 10 और 11 अक्टूबर घोषित की गई है। संस्थान ने एक नोटिस में कहा कि छात्र हितधारकों से परामर्श करने के बाद यह अंतिम निर्णय लिया गया है।