IIT बॉम्बे ने नकल रोकने के नियमों में बदलाव किया, अब छात्रों का पक्ष पहले सुनेंगे 

संस्थान ने छात्र साहिल वाकोडे की आत्महत्या के बाद जो मसौदा तैयार किया है, उसमें छात्रों को आपत्तियां उठाने और मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर देने पर जोर दिया गया है।

इस सप्ताह सीनेट की आपातकालीन बैठक होगी, जिसमें इस मसौदे पर निर्णय लिया जाएगा। नए नियमों में नकल करते पकड़े जाने पर छात्र को कार्रवाई से पहले विभागाध्यक्ष से बात करने का अवसर दिया जा सकता है।

इसमें लगाए जाने वाले दंडों की भी समीक्षा की गई है।