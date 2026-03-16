शैक्षणिक प्रमाण पत्र खो जाएं तो कैसे पाएं वापस?

शैक्षिक प्रमाण पत्र खो जाना कई लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है, खासकर जब नौकरी, प्रतियोगी परीक्षा या आगे की पढ़ाई के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। हालांकि सही जानकारी और प्रक्रिया अपनाकर इन्हें दोबारा पाया जा सकता है। अगर सही कदम उठाए जाएं तो स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय से डुप्लीकेट प्रमाण पत्र फिर से हासिल किए जा सकते हैं और आगे की पढ़ाई या नौकरी की प्रक्रिया आसानी से जारी रखी जा सकती है।

#1 संस्थान से संपर्क करना सबसे पहला कदम खोए हुए प्रमाण पत्र पाने का सबसे पहला और जरूरी कदम है उस स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय से संपर्क करना जहां से पढ़ाई की गई थी। अधिकतर संस्थानों में इसके लिए अलग विभाग होता है। यहां आवेदन देकर डुप्लीकेट प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है। आवेदन करते समय नाम, जन्मतिथि, कोर्स और पास होने का साल जैसी जानकारी देनी पड़ती है। कई संस्थान इस प्रक्रिया के लिए मामूली शुल्क भी लेते हैं।

#2 जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखना बहुत जरूरी होता है। इसमें पहचान के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट या कोई अन्य पहचान पत्र शामिल हो सकता है। इसके अलावा पुराने रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर या मार्कशीट की जानकारी भी काम आती है। ये जानकारी देने से संस्थान को रिकॉर्ड ढूंढने में आसानी होती है और डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया जल्दी पूरी हो सकती है।

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