CBSE ने 10वीं में पास होने के लिए 33 प्रतिशत वाले पुराने मानदंड को लागू किया

बोर्ड ने अप्रैल में पाठ्यक्रम और मूल्यांकन नीति में बदलावों का विस्तृत विवरण दिया था।

उसने घोषणा की थी कि 2026-27 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में छात्रों को उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक विषय में यानी बोर्ड परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन दोनों में अलग-अलग 33-33 प्रतिशत अंक लाने होंगे।

अब ये नियम वापस ले लिया गया है। अब छात्र पास होने के लिए बोर्ड परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन दोनों में मिलाकर 33 प्रतिशत अंक प्राप्त कर सकते हैं।