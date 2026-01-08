क्या है PM-ईविद्या चैनल 15, जिससे होगी CBSE के 9-11 तक के छात्रों की पढ़ाई?

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने अपने सभी संबद्ध विद्यालयों से आग्रह किया है कि वे PM-ईविद्या के चैनल 15 का पढ़ाई में उपयोग करें। बोर्ड ने इस चैनल के जरिए कक्षा 9 से 11 कक्षा के छात्रों को शिक्षण सहयोग देने और उनके परिणामों में सुधार लाने के उद्देश्य से इसके उपयोग को बढ़ावा देने को कहा है। यह निर्देश बोर्ड ने 7 जनवरी को जारी किया है। क्या है PM-ईविद्या चैनल 15? आइए, जानते हैं।

चैनल चैनल की क्या है विशेषता? PM ई-विद्या पहल 2020 में शुरू की गई 200 समर्पित टेलीविजन चैनलों के जरिए शैक्षणिक सहायता प्रदान करती है। इसके तहत CBSE को डायरेक्ट-टू-होम (DTH) प्लेटफॉर्म पर चैनल 15 आवंटित है, जिस पर 67 चयनित शैक्षिक वीडियो उपलब्ध हैं। वैसे तो पहल कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए है, लेकिन ये चैनल कक्षा 9-11 तक के छात्रों के लिए हैं और इनमें शिक्षकों के शिक्षण कौशल को मजबूत करने के उद्देश्य से भी सामग्री शामिल है।

पढ़ाई कैसे होगी पढ़ाई? CBSE के मुताबिक, इस पहल का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना है। बार-बार प्रसारण और यूट्यूब पर ऑन-डिमांड एक्सेस से छात्र अपनी गति से सीखेंगे और शिक्षक इन वीडियो को पाठ योजना और कक्षा गतिविधियों में शामिल करेंगे। चैनल पर गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के साथ अनुभवात्मक शिक्षा, शिक्षण उपकरण के रूप में कहानी, मूल्यांकन तकनीक, साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के कार्यान्वयन पर मॉड्यूल शामिल हैं।

