CBSE ने 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है

CBSE ने घोषित किया 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम, ऐसे चेक करें

क्या है खबर?

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने आज (15 अप्रैल) 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है, जिसका करीब 25 लाख छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आंकड़ों के अनुसार, परीक्षा में कुल 25.08 लाख से अधिक विद्यार्थियों उपस्थित हुए, जिनमें 14.08 लाख छात्र और 10.99 लाख छात्राएं शामिल थी, जिन्होंने कुल 83 विषयों के लिए 8,075 केंद्रों पर परीक्षा दी। आप बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा, डिजिलॉकर, उमंग ऐप पर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं।