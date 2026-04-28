असम हायर सेकेंडरी 2026 परिणाम जारी; विज्ञान का जलवा बरकरार, यहां चेक करें
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असम हायर सेकेंडरी (HS) के साल 2026 के नतीजे आखिरकार आ गए हैं। परीक्षाएं मार्च में ही खत्म हो गई थीं। अब छात्र अपने रोल नंबर का इस्तेमाल करके asseb.in या ahsec.assam.gov.in पर अपने नतीजे ऑनलाइन देख सकते हैं।
असम में विज्ञान का दबदबा, 89.79 प्रतिशत छात्र हुए पास
इस साल विज्ञान वर्ग के छात्रों ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। इस स्ट्रीम में 89.79 प्रतिशत छात्र पास हुए हैं। वहीं, कॉमर्स में 81.13 प्रतिशत और आर्ट्स में 79.54 प्रतिशत छात्र सफल रहे। अगर आप अपने नतीजों से खुश नहीं हैं, तो कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की फिर से जांच करवा सकते हैं या फिर डिजीलॉकर और उपोलोब्धा ऐप के जरिए अपनी मार्कशीट देख सकते हैं। स्कैन की हुई कॉपियों के लिए आप अलग से आवेदन कर सकते हैं।