आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनेगा क्वांटम-AI विश्वविद्यालय (प्रतीकात्मक तस्वीर)

आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनेगा क्वांटम-AI विश्वविद्यालय, अगले महीने से पाठ्यक्रम शुरू

लेखन गजेंद्र 04:20 pm Aug 28, 202604:20 pm

क्या है खबर?

आंध्र प्रदेश में अब क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की पढ़ाई हो सकेगी। चद्रबाबू नायडू की सरकार ने अमरावती में AI समर्पित विश्वविद्यालय के परिसर की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह भारत में अपनी तरह का पहला परिसर होगा, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), आंध्र प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT) द्वारा स्थापित किया जाएगा। प्रस्तावित परिसर 8.5 एकड़ भूमि पर बनेगा, जिसमें 5 साल में 730.7 करोड़ रुपये निवेश किया जाएगा।