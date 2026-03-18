करियर काउंसलर्स के लिए काम आसान करती है AI, इन 5 टूल्स का करें इस्तेमाल
क्या है खबर?
करियर काउंसलर्स अपने सेशन को और बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स का खूब इस्तेमाल करते हैं। ये टूल्स रिज्यूमे को ठीक करने, मॉक इंटरव्यू दिलवाने, स्किल्स की परख करने, सही नौकरी खोजने जैसे कई काम आसान बनाते हैं। इन प्रक्रियाओं को ऑटोमेटिक करके काउंसलर्स अपना समय ग्राहकों को अच्छी सलाह और खास मार्गदर्शन देने में लगा पाते हैं। आइये जानते हैं 5 AI टूल्स की काउंसलर ग्राहकों को बेहतर नतीजे दिला सकते हैं।
#1
इंटरस्पेक्ट AI के स्पेक्ट्रासीक के साथ मॉक इंटरव्यू
इंटरस्पेक्ट AI का स्पेक्ट्रासीक एक बहुत जरूरी टूल बन गया है, जो स्क्रीनिंग, टेक्निकल और मैनेजेरियल जैसे अलग-अलग फॉर्मेट में असल जैसे मॉक इंटरव्यू करवाता है। यह जवाबों और शब्दों की सटीकता का गहरा विश्लेषण देता है। साथ ही यह भी बताता है कि उम्मीदवार नौकरी की जरूरतों पर कितना फिट बैठता है। यह टूल उन बड़े कोचिंग प्रोग्राम्स के लिए खासतौर पर काम का है, जिनका मकसद रोजगार पाने की क्षमता को बढ़ाना है।
#2
प्रीपेवर्स में मिलेगी नियुक्ति संबंधित जानकारी
प्रीपेवर्स को खासतौर पर इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के छात्रों के लिए बनाया गया है। इसमें भारत के हिसाब से ऐसा कंटेंट है, जो स्थानीय नियुक्ति तरीकों के लिए फिट बैठता है। यह टूल प्रोग्रेस ट्रैक करने वाले डैशबोर्ड और अनुकूली AI के साथ आता है, जो जवाबों के हिसाब से सवालों को बदलता रहता है। इस प्रकार, यह कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी को एक जैसा बनाता है। यह पक्का करते हुए कि छात्र लगातार प्रैक्टिस करके अच्छी तरह तैयार हों।
#3
वोल्काई HR से खास इंटरव्यू सिमुलेशन
वोल्काई HR रिज्यूमे पर आधारित सिमुलेशन बनाने में माहिर है। यह ग्राहक के डॉक्यूमेंट के आधार पर खास इंटरव्यू के सवाल तैयार करता है। यह 24/7 करियर चैटबॉट के जरिए तुरंत फीडबैक भी देता है, जिससे नए-नए करियर शुरू करने वाले क्लाइंट्स इंटरव्यू में अपनी उपलब्धियों को अच्छे से बता पाते हैं। यह खास तरीका नौकरी ढूंढने वालों में आत्मविश्वास जगाने में भी सहायता करता है और उन्हें सही राह दिखाता है।
#4
कोर्सेरा AI पाथ्स और लिंक्डइन लर्निंग से कौशल विकास
कोर्सेरा AI पाथ्स और लिंक्डइन लर्निंग नौकरी की जरूरतों का विश्लेषण करके कौशल विकास के लिए जरूरी कोर्स और सर्टिफिकेशन की सलाह देते हैं। IBM स्किल्सबिल्ड इसमें ऐसा कंटेंट जोड़कर इसे पूरा करता है, जो नियोक्ताओं के हिसाब से होती है और लंबी अवधि के रोजगार के लक्ष्यों पर केंद्रित होती है। ये सभी प्लेटफॉर्म शुरुआती रिज्यूमे तैयार करने और इंटरव्यू प्रैक्टिस के बाद काम के साथ आसानी से जुड़ जाते हैं।
#5
SCLA करियर हब और AI कीवर्ड ऑप्टिमाइजर
AI कीवर्ड ऑप्टिमाइजर के साथ, SCLA करियर हब रिज्यूमे को ATS-कंपैटिबल बनाता है। यह नौकरी के विवरण से मेल खाने वाले बुलेट पॉइंट की सलाह देता है और डॉक्यूमेंट के ढांचे या कंटेंट की गुणवत्ता में किसी भी कमी को बताता है। इससे काउंसलर्स को अपने सेशन के दौरान कस्टमाइजेशन के कामों के लिए काफी समय मिल जाता है, क्योंकि सबमिशन की डेडलाइन आने से पहले इनकी जरूरत होती है।