ऑनलाइन पढ़ाई करते समय नहीं लग रहा ध्यान, इन 5 AI टूल्स का करें इस्तेमाल

ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए कई चुनौतियां आती हैं। कभी पढ़ाई पर ध्यान नहीं लग पाता तो कभी अलग-अलग कोर्स, क्लास और असाइनमेंट के बीच समय निकालना मुश्किल हो जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स ने इन परेशानियों को दूर कर दिया है। पढ़ाई के अनुभव को हर छात्र के हिसाब से ढालते हैं और एकेडमिक कामों को व्यवस्थित करने में सहायक हैं। यहां ऐसे 5 जरूरी AI टूल बताए गए हैं, जो रिमोट पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं।

#1 ChatGPT: पढ़ाई में हरदम देता है साथ ChatGPT ऐसा AI असिस्टेंट है, जो तुरंत बातचीत के लिए तैयार रहता है और किसी भी विषय के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। निबंध के लिए आइडिया चाहिए हों, मुश्किल कॉन्सेप्ट समझने हों या फिर अलग-अलग विषयों की समस्याएं हल करनी हों यह आसान चैट इंटरफेस से सहायता देता है। यह हर छात्र के सीखने के तरीके के हिसाब ढल जाता है, जिससे सभी क्लास के बच्चों के लिए पढ़ाई का अच्छा साथी बन जाता है।

#2 क्विजलेट: एडेप्टिव फ्लैशकार्ड से मनपसंद पढ़ाई क्विजलेट AI का इस्तेमाल करके आपकी खूबियों, कमजोरियों और सीखने की रफ्तार को समझकर पढ़ाई की खास चीजें तैयार करता है। इस प्लेटफॉर्म पर फ्लैशकार्ड जनरेटर मिलता है, जहां आप अपने नोट्स या किताब के पन्ने अपलोड कर सकते हैं। यह उन्हें अपने आप स्टडी सेट में बदल देता है। इसके एडेप्टिव लर्निंग मोड आपकी पढ़ाई की प्रगति पर ध्यान रखते हैं और आपके पढ़ाई के समय को उन टॉपिक पर लगाते हैं, जिनमें आपको मुश्किल आ रही है।

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#3 ओट्‌टर डॉट AI: लेक्चर को रिकॉर्ड करना और सार बनाना ओट्‌टर डॉट AI क्लास, स्टडी ग्रुप की चर्चाओं और ऑफिस समय को रियल टाइम में रिकॉर्ड और ट्रांसक्राइब कर देता है। इससे आपको ऐसे नोट्स मिल जाते हैं, जिन्हें बाद में जरूरत के हिसाब से खोज सकते हैं। AI से तैयार किया सारांश घंटों की रिकॉर्डेड सामग्री में से अपने आप मुख्य बातों सामने ले आते हैं, जिससे रिव्यू करने का काफी समय बच जाता है। ऑडियो से पूरी रिकॉर्डिंग को बिना सुने ही खास टॉपिक तुरंत ढूंढ सकते हैं।

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#4 गोबलिन टूल्स: बड़े कामों को छोटे हिस्सों में बांटना गोबलिन टूल्स पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने में कामों को सही तरीके से करने और उन्हें मैनेज करने की बड़ी रुकावट को दूर करता है। इस प्लेटफॉर्म का 'मैजिक टू-डू' फीचर बड़े और मुश्किल असाइनमेंट को छोटे, करने लायक स्टेप्स में बदल देता है। इससे किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करना मुश्किल नहीं लगता। इसका एस्टीमेटर टूल किसी भी काम के लिए सही समय का अनुमान देता है। इससे छात्र पढ़ाई का शेड्यूल ज्यादा अच्छे से प्लान कर पाते हैं।