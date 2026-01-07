जोमैटो की मूल कंपनी इटरनल को क्यों मिला 3.69 करोड़ रुपये का GST जुर्माना नोटिस?
क्या है खबर?
ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफार्म जोमैटो की मूल कंपनी इटरनल को GST से जुड़ा बड़ा नोटिस मिला है। कंपनी को यह नोटिस पश्चिम बंगाल के टैक्स विभाग की ओर से भेजा गया है। यह मामला अप्रैल 2019 से मार्च, 2020 की अवधि से जुड़ा है। कंपनी ने इस जानकारी को 6 जनवरी, 2026 को स्टॉक एक्सचेंज को दी गई अपनी फाइलिंग के जरिए सार्वजनिक किया है, जिससे निवेशकों को स्थिति की जानकारी दी जा सके।
वजह
किस वजह से लगा GST जुर्माना?
इटरनल पर आरोप है कि तय अवधि के दौरान आउटपुट टैक्स का पूरा भुगतान नहीं किया गया। कंपनी को एडिशनल कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स की ओर से आदेश जारी किया गया है। BSE फाइलिंग के अनुसार, कुल 3.69 करोड़ रुपये की मांग की गई है, जिसमें मूल GST राशि, ब्याज और जुर्माना शामिल है। आयकर विभाग का कहना है कि टैक्स कम जमा किया गया था और नियमों का पालन नहीं हुआ है।
सफाई
कंपनी ने क्या दी सफाई?
इटरनल ने कहा है कि वह इस GST डिमांड से सहमत नहीं है। कंपनी का मानना है कि मेरिट के आधार पर उसका पक्ष मजबूत है। बाहरी कानूनी और टैक्स सलाहकारों ने भी कंपनी के पक्ष का समर्थन किया है। इटरनल ने साफ किया है कि वह इस आदेश के खिलाफ सही अथॉरिटी के सामने अपील दाखिल करेगी। कंपनी ने कहा कि वह अपने कानूनी विकल्पों का पूरा इस्तेमाल करेगी और मजबूती से अपना पक्ष रखेगी।
असर
शेयरों पर क्या पड़ा असर?
GST नोटिस के बावजूद शेयर बाजार में इटरनल के शेयरों पर ज्यादा नकारात्मक असर नहीं दिखा। बुधवार को कंपनी के शेयर 0.79 प्रतिशत बढ़कर 280.95 रुपये पर बंद हुए। BSE डाटा के अनुसार, कंपनी का मार्केट कैप 2.71 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। पिछले एक साल में शेयरों ने निवेशकों को 11 प्रतिशत से ज्यादा रिटर्न दिया है। हालांकि, हालिया एक महीने में शेयरों में हल्की गिरावट देखी गई है, जिससे बाजार में सतर्कता बनी हुई है।