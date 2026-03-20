जोमैटो से खाना मंगाना हुआ महंगा

जोमैटो से खाना मंगाना हुआ महंगा, कंपनी ने 2.40 रुपये बढ़ाई प्लेटफॉर्म फीस

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:21 pm Mar 20, 202604:21 pm

क्या है खबर?

ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो से खाना मंगाना यूजर्स के लिए थोड़ा महंगा हो गया है। कंपनी ने आज से हर ऑर्डर पर ली जाने वाली प्लेटफॉर्म फीस में बढ़ोतरी कर दी है। अब यह फीस 2.40 रुपये बढ़ाकर 14.90 रुपये कर दी गई है, जो पहले 12.50 रुपये थी। यह नई कीमत टैक्स से पहले की है और इसका असर कुल बिल पर साफ तौर पर देखा जा सकता है।