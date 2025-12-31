जोमैटो और स्विगी ने हड़ताल के बीच डिलीवरी पार्टनर्स का वेतन बढ़ाया

ऑफर

जोमैटो ने क्या दिया ऑफर?

जोमैटो ने डिलीवरी पार्टनर्स को शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक पीक आवर्स में हर ऑर्डर पर 120 से 150 रुपये देने की घोषणा की है। कंपनी का दावा है कि ऑर्डर और उपलब्धता के आधार पर वर्कर्स एक दिन में करीब 3,000 रुपये तक कमा सकते हैं। इसके साथ ही कुछ समय के लिए ऑर्डर रिजेक्ट या कैंसल करने पर लगने वाली पेनल्टी भी हटा दी गई है, जिससे जोखिम कम होगा।