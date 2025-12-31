जोमैटो और स्विगी ने हड़ताल के बीच डिलीवरी पार्टनर्स का वेतन बढ़ाया
क्या है खबर?
ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफार्म जोमैटो और स्विगी ने गिग वर्कर्स की हड़ताल के बीच आज (31 दिसंबर) ऑपरेशन संभालने के लिए इंसेंटिव बढ़ाने का फैसला किया है। 25 और 31 दिसंबर को देशभर में हड़ताल के आह्वान के कारण कंपनियों पर दबाव बढ़ा है। नए साल की तैयारी और पीक ऑर्डर टाइम को देखते हुए दोनों प्लेटफॉर्म डिलीवरी पार्टनर्स को अतिरिक्त कमाई का ऑफर देकर सर्विस जारी रखना चाहते हैं।
ऑफर
जोमैटो ने क्या दिया ऑफर?
जोमैटो ने डिलीवरी पार्टनर्स को शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक पीक आवर्स में हर ऑर्डर पर 120 से 150 रुपये देने की घोषणा की है। कंपनी का दावा है कि ऑर्डर और उपलब्धता के आधार पर वर्कर्स एक दिन में करीब 3,000 रुपये तक कमा सकते हैं। इसके साथ ही कुछ समय के लिए ऑर्डर रिजेक्ट या कैंसल करने पर लगने वाली पेनल्टी भी हटा दी गई है, जिससे जोखिम कम होगा।
तैयारी
स्विगी और अन्य प्लेटफॉर्म्स की तैयारी
स्विगी ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच डिलीवरी वर्कर्स को कुल मिलाकर 10,000 रुपये तक कमाई का ऑफर दिया है। नए साल की शाम पीक आवर्स में 2,000 रुपये तक अलग से अतिरिक्त कमाई का ऐड भी किया गया है। इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेप्टो ने भी इसी तरह इंसेंटिव बढ़ाए हैं। कंपनियां बढ़ी डिमांड, ऑर्डर प्रेशर और हड़ताल के असर को काफी हद तक कम करना चाहती हैं।