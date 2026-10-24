जोहो AI इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश करने से बच रही है

जोहो अभी AI इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं करेगी बड़ा निवेश, श्रीधर वेंबू ने बताई वजह

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दौड़ में बने रहने के लिए हर कोई अरबों डॉलर खर्च करने को तैयार नहीं है। जोहो के संस्थापक श्रीधर वेंबू ने संकेत दिया है कि उनकी कंपनी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश को लेकर सतर्क रहेगी, भले ही बाकी कंपनियां AI में खूब पैसा लगा रही हों। उनकी टिप्पणी अमेरिकी वेंचर कैपिटलिस्ट चामथ पालीहापितिया की एक पोस्ट के जवाब में आई है, जिसमें उन्होंने मौजूदा AI बूम से आ रहे राजस्व की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे।