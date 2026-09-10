जेरोधा हुआ डाउन

जेरोधा हुआ डाउन, यूजर्स को ट्रेडिंग करने में हो रही परेशानी

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:45 pm Sep 10, 202601:45 pm

क्या है खबर?

ब्रोकरेज कंपनी जेरोधा आज शेयर बाजार में तकनीकी समस्या का सामना कर रही है। BSE पर कुछ F&O कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस अपडेट और ऑर्डर प्लेसमेंट को लेकर दिक्कत आई है। इसके चलते कुछ यूजर्स को ट्रेडिंग में परेशानी हुई। जेरोधा ने बताया कि वह इस समस्या को जल्द ठीक कराने के लिए एक्सचेंज के संपर्क में है। काईट ऐप पर भी यूजर्स को बताया गया कि तकनीकी दिक्कत के कारण संबंधित इंस्ट्रूमेंट में ट्रेडिंग अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है।