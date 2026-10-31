राजस्थान के युवा के खाते में 10,000 हजार करोड़ रुपये जमा होने का मामला सामने आया है

खाते में 10,000 करोड़ रुपये आने के बाद कंगाल हो गया यह युवा, जानिए पूरा मामला

क्या है खबर?

राजस्थान के सीकर में मेडिकल स्टोर पर काम करने वाले 22 वर्षीय समीर खान को उस समय गहरा झटका लगा, जब उसके बैंक खाते में अचानक 10,000 करोड़ रुपये जमा हो गए। खाते में पहले से जमा 55,000 रुपये भी अटक गए। मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए बैलेंस चेक किया तो माजरा देखकर उड़ गए होश। ऐप में बैलेंस शून्य दिखा रहा था और वह अपने खाते में जमा रुपये का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था।