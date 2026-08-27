वसीयत लिखने के बाद भी बदल सकते हैं नियम

वसीयत लिखने के बाद भी कर सकते हैं बदलाव, जानिए कब और कैसे

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:46 am Aug 27, 202609:46 am

क्या है खबर?

कई लोग वसीयत बनाकर उसे सुरक्षित रख देते हैं और मान लेते हैं कि अब इसे दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। हालांकि, समय के साथ परिवार, संपत्ति और आर्थिक स्थिति बदल सकती है। शादी, बच्चे का जन्म, प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना जैसी घटनाओं के बाद पुरानी वसीयत में बदलाव जरूरी हो सकता है। जुलाई, 2026 से लागू नियमों के मुताबिक, व्यक्ति अपनी जिंदगी में वसीयत को बदल या रद्द कर सकता है, अगर वह कानूनी रूप से सक्षम हो।