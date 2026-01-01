2026 में इन बातों का ध्यान रख आप अपने क्रेडिट स्कोर में कर सकते हैं सुधार 

2026 की शुरुआत हो गई है और इस साल अगर लोन लेना है तो इसके लिए अपनी वित्तीय योजनाओं को ठीक करना होगा। बैंक और फाइनेंस कंपनियां लोन देने से पहले सबसे ज्यादा ध्यान क्रेडिट स्कोर पर देती हैं। अच्छा क्रेडिट स्कोर न सिर्फ लोन मंजूरी आसान बनाता है, बल्कि ब्याज दर और प्रोसेसिंग समय भी बेहतर करता है। राहत की बात यह है कि कुछ आसान और नियमित आदतों से पूरे साल में क्रेडिट स्कोर सुधारा जा सकता है।

#1 समय पर भुगतान सबसे अहम नियम क्रेडिट स्कोर सुधारने का पहला और सबसे जरूरी तरीका समय पर भुगतान है। पर्सनल लोन, होम लोन की EMI और क्रेडिट कार्ड का बिल तय तारीख से पहले चुकाना चाहिए। एक भी भुगतान में देरी स्कोर को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकती है। ऑटो डेबिट की सुविधा चालू रखना मददगार होता है। सिर्फ मिनिमम अमाउंट नहीं, बल्कि पूरा बकाया चुकाने की आदत डालनी चाहिए। नियमित और अनुशासित भुगतान से लेंडर का भरोसा बढ़ता है।

#2 क्रेडिट का सीमित और समझदारी से इस्तेमाल आप कितना क्रेडिट इस्तेमाल करते हैं, इसका असर भी स्कोर पर पड़ता है। कोशिश करें कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट का 30 प्रतिशत से ज़्यादा उपयोग न हो। बार-बार लिमिट पूरी तरह भरने से बचें। खर्च को एक ही कार्ड या लोन पर डालने के बजाय संतुलित रखें। कम और नियंत्रित उपयोग यह दिखाता है कि आप अपने पैसों को संभालकर चलाते हैं। इससे धीरे-धीरे क्रेडिट प्रोफाइल मजबूत होती है और भविष्य में लोन मिलना आसान होता है।

