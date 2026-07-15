PPF अकाउंट से भी मिल सकता है लोन

PPF अकाउंट से भी मिल सकता है लोन, जानिए कब और कैसे

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:09 am Jul 15, 202609:09 am

क्या है खबर?

सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) को लंबे समय की सुरक्षित बचत योजना माना जाता है। इसमें सरकारी गारंटी के साथ टैक्स लाभ भी मिलता है। हालांकि, कई लोग यह नहीं जानते कि PPF खाते पर लोन लेने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। जरूरत पड़ने पर निवेश तोड़े बिना खाते के आधार पर लोन लिया जा सकता है। इससे महंगे व्यक्तिगत ऋण लेने की जरूरत कम हो सकती है और बचत भी सुरक्षित बनी रहती है।