PPF अकाउंट से भी मिल सकता है लोन, जानिए कब और कैसे
क्या है खबर?
सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) को लंबे समय की सुरक्षित बचत योजना माना जाता है। इसमें सरकारी गारंटी के साथ टैक्स लाभ भी मिलता है। हालांकि, कई लोग यह नहीं जानते कि PPF खाते पर लोन लेने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। जरूरत पड़ने पर निवेश तोड़े बिना खाते के आधार पर लोन लिया जा सकता है। इससे महंगे व्यक्तिगत ऋण लेने की जरूरत कम हो सकती है और बचत भी सुरक्षित बनी रहती है।
#1
कब ले सकते हैं PPF खाते पर लोन
PPF खाता खुलते ही लोन नहीं मिलता है।
नियमों के अनुसार, खाता खुलने के बाद तीसरे वित्तीय वर्ष की शुरुआत से लेकर छठे वित्तीय वर्ष के अंत तक ही इस सुविधा का लाभ लिया जा सकता है। इसके बाद PPF खाते पर लोन नहीं मिलता।
छह साल पूरे होने के बाद जरूरत पड़ने पर योजना के नियमों के अनुसार आंशिक निकासी का विकल्प उपलब्ध होता है, जिसका उपयोग खाताधारक कर सकते हैं।
#2
कितना लोन मिलेगा और कैसे चुकाएं
PPF खाते पर मिलने वाले लोन की राशि खाते में जमा रकम के आधार पर तय होती है।
यह राशि पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में मौजूद बैलेंस के निर्धारित हिस्से के अनुसार मिलती है। लोन मिलने के बाद तय समय के भीतर पहले मूलधन चुकाना होता है। इसके बाद ब्याज जमा करना पड़ता है।
समय पर भुगतान करने से अतिरिक्त ब्याज से बचा जा सकता है और पूरी प्रक्रिया आसान बनी रहती है।
#3
लोन लेने से पहले रखें इन बातों का ध्यान
विशेषज्ञों का कहना है कि PPF पर लोन लेने का फैसला सोच-समझकर करना चाहिए।
यह सुविधा केवल जरूरत के समय ही उपयोग करना बेहतर माना जाता है। अगर पैसों की जरूरत थोड़े समय के लिए है, तो यह अच्छा विकल्प हो सकता है। आवेदन की प्रक्रिया अब कई बैंकों और डाकघरों में ऑनलाइन भी उपलब्ध है।
लोन लेने से पहले नियम, पात्रता और भुगतान की शर्तों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए।