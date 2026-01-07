xAI ने निवेशकों से अरबों रुपये का फंड जुटाया है

xAI ने एनवीडिया के सहयोग से जुटाया 1,800 अरब रुपये का निवेश, जानिए कहां होगा उपयोग

क्या है खबर?

एलन मस्क के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप xAI ने कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, वैलोर इक्विटी पार्टनर्स, एनवीडिया कॉर्प और अन्य निवेशकों से 20 अरब डॉलर (करीब 1,800 अरब रुपये) की फंडिंग हासिल कर ली है। एनवीडिया ने इसमें 2 अरब डॉलर (करीब 180 अरब रुपये) तक का योगदान देने का इरादा जताया था, जिस पर महीनों से काम चल रहा है। कंपनी के अनुसार, निवेशकों में स्टेपस्टोन ग्रुप, फिडेलिटी मैनेजमेंट एंड रिसर्च कंपनी, MGX और बैरन कैपिटल ग्रुप शामिल हैं।