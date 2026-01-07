xAI ने एनवीडिया के सहयोग से जुटाया 1,800 अरब रुपये का निवेश, जानिए कहां होगा उपयोग
क्या है खबर?
एलन मस्क के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप xAI ने कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, वैलोर इक्विटी पार्टनर्स, एनवीडिया कॉर्प और अन्य निवेशकों से 20 अरब डॉलर (करीब 1,800 अरब रुपये) की फंडिंग हासिल कर ली है। एनवीडिया ने इसमें 2 अरब डॉलर (करीब 180 अरब रुपये) तक का योगदान देने का इरादा जताया था, जिस पर महीनों से काम चल रहा है। कंपनी के अनुसार, निवेशकों में स्टेपस्टोन ग्रुप, फिडेलिटी मैनेजमेंट एंड रिसर्च कंपनी, MGX और बैरन कैपिटल ग्रुप शामिल हैं।
योजना
फंड को लेकर बनाई यह योजना
सूत्रों के अनुसार, XAI ने इस फंडिंग को लगभग 7.5 अरब डॉलर (करीब 675 अरब रुपये) के स्टॉक और एक विशेष प्रयोजन वाहन में 12.5 अरब डॉलर (करीब 1,125 अरब रुपये) तक के ऋण के रूप में विभाजित करने की योजना बनाई थी। वॉल स्ट्रीट के बैंकर इस वाहन का उपयोग करके एनवीडिया प्रोसेसर खरीदकर अपना निवेश वापस प्राप्त कर सकेंगे, जिन्हें XAI 5 वर्षों के लिए किराए पर देगी। कंपनी ने व्यक्तिगत निवेश राशि का विवरण नहीं दिया है।
आवश्यकता
कंपनी को फंड की इसलिए है जरूरत
मामले से परिचित लोगों के अनुसार, कंपनी ने 2025 में पहले ही लगभग 10 अरब डॉलर (करीब 900 अरब रुपये) की इक्विटी और ऋण राशि जुटा ली है। इसके बावजूद उसे अभी भी अरबों डॉलर की और जरूरत है, क्योंकि वह हर महीने 1 अरब डॉलर (90 अरब रुपये) खर्च कर रही है। कंपनी को मिले इस निवेश का ज्यादातर हिस्सा AI कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ाने के लिए डाटा सेंटर के विस्तार पर किया जाएगा।