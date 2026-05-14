एक्स लॉन्च किया नया हिस्ट्री टैब फीचर, कैसे करता है यह काम?

एक्स ने आईफोन यूजर्स के लिए नया 'हिस्ट्री' टैब शुरू किया है। इस फीचर के जरिए यूजर पहले देखे गए वीडियो, पढ़े गए आर्टिकल, लाइक किए गए पोस्ट और बुकमार्क को एक ही जगह पर देख सकेंगे। कंपनी का कहना है कि इससे पुराने कंटेंट को दोबारा ढूंढना आसान होगा। नया हिस्ट्री टैब पुराने बुकमार्क सेक्शन की जगह लेगा। यह फीचर सिर्फ आईफोन यूजर्स के लिए है और एंड्रॉयड लॉन्च को लेकर अभी जानकारी सामने नहीं आई है।

काम कैसे करता है यह काम? कंपनी ने नए हिस्ट्री टैब को चार अलग-अलग हिस्सों में बांटा है। इनमें बुकमार्क, लाइक, वीडियो और आर्टिकल सेक्शन शामिल हैं। बुकमार्क और लाइक पहले की तरह काम करेंगे, लेकिन वीडियो और आर्टिकल सेक्शन अपने आप अपडेट होते रहेंगे। यानी यूजर जो वीडियो देखेंगे या जो आर्टिकल पढ़ेंगे, वे खुद ही हिस्ट्री में सेव हो जाएंगे। इससे किसी जरूरी पोस्ट या वीडियो को बाद में फिर से देखने के लिए अलग से सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

कंटेंट लंबे समय बाद भी आसानी से मिलेगा कंटेंट एक्स का कहना है कि यह फीचर उन लोगों के लिए काफी उपयोगी होगा जो प्लेटफॉर्म पर लंबे समय तक स्क्रॉल करते हैं। कई बार लोग कोई जरूरी वीडियो या आर्टिकल देखकर आगे बढ़ जाते हैं और बाद में उसे दोबारा ढूंढ नहीं पाते। नया हिस्ट्री टैब ऐसी परेशानी को कम करेगा। यह काफी हद तक इंटरनेट ब्राउजर की हिस्ट्री की तरह काम करेगा, जहां पहले देखी गई चीजें बाद में फिर से खोली जा सकती हैं।

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