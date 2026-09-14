महंगाई ने फिर पकड़ी रफ्तार, अगस्त में थोक महंगाई बढ़कर 9.92 प्रतिशत हुई

अगस्त में पेट्रोलियम और गैस की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी हुई।

ईंधन और बिजली की महंगाई जुलाई के 20.05 प्रतिशत से बढ़कर अगस्त में 22.93 प्रतिशत हो गई। मिनरल ऑयल की महंगाई 32.40 प्रतिशत से बढ़कर 38.48 प्रतिशत रही।

वहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की महंगाई 26.99 प्रतिशत से बढ़कर 34.41 प्रतिशत हो गई। बिजली की कीमतों में 1.73 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। ईंधन महंगा होने से बाकी चीजों पर भी असर पड़ सकता है।