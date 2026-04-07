दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी को मिला करीब 5,900 अरब रुपये का अधिग्रहण प्रस्ताव

प्रस्तावित सौदे के तहत UMG का पर्शिंग स्क्वायर द्वारा स्थापित एक ब्लैंक-चेक कंपनी के साथ विलय होगा और यह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होगी। शेयरधारकों को उनके स्वामित्व वाले प्रत्येक यूनिवर्सल शेयर के बदले कुल 9.4 अरब यूरो (करीब 1,005 अरब रुपये) नकद और नई कंपनी में 0.77 शेयर मिलेंगे। पर्शिंग स्क्वायर ने कहा कि उसके प्रस्ताव के अनुसार यूनिवर्सल म्यूजिक का मूल्य लगभग 30.4 यूरो (करीब 3,250 रुपये) प्रति शेयर है।

गिरावट

कंपनी के शेयरों में आई गिरावट

एकमैन ने विश्व स्तरीय कलाकारों की सूची तैयार करने और मजबूत व्यावसायिक प्रदर्शन देने में UMG की सफलता के साथ शेयरों में गिरावट को स्वीकार किया। 2021 में एम्स्टर्डम में सूचीबद्ध होने के बाद से कंपनी के शेयरों ने मात्र एक वर्ष में अपने मूल्य का एक चौथाई से अधिक खो दिया है। गिरावट के लिए अमेरिका में लिस्टिंग में देरी, बैलेंस शीट का अपर्याप्त उपयोग और कंपनी में बोलोर ग्रुप की 18 फीसदी हिस्सेदारी को लेकर अनिश्चितता को बताया।