विप्रो ने मुंबई में 5 साल के लिए किराए पर लिया बड़ा ऑफिस
क्या है खबर?
देश की जानी-मानी IT कंपनी विप्रो ने मुंबई में ऑफिस के लिए एक बड़ा स्पेस किराए पर लिया है। कंपनी ने नवी मुंबई के ऐरोली ईस्ट में माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स में करीब 1.45 लाख वर्ग फुट ऑफिस स्पेस पांच साल के लिए लीज पर लिया है। यह कदम मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में विप्रो की मौजूदगी को और मजबूत करता है और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला माना जा रहा है।
किराया
कितना किराया और क्या हैं शर्तें?
बेंगलुरु मुख्यालय वाली विप्रो इस ऑफिस स्पेस के लिए हर महीने करीब 97.25 लाख रुपये किराया देगी। किराया 67 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से तय किया गया है और हर साल इसमें पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। दस्तावेजों के अनुसार ऑफिस स्पेस 7 जनवरी को कंपनी को सौंप दिया जाएगा, जबकि किराया 1 अप्रैल से लागू होगा। इस लीज में 84 दिन का रेंट-फ्री पीरियड भी शामिल है।
मांग
ऑफिस स्पेस की मांग फिर तेज
विप्रो पहले भी इसी लोकेशन पर बड़ा निवेश कर चुकी है। पिछले साल कंपनी ने यहां करीब 3.87 लाख वर्ग फुट जगह ली थी। महामारी के बाद IT कंपनियों ने ऑफिस स्पेस बढ़ाने में धीमी गति अपनाई थी, लेकिन अब कर्मचारी वापस दफ्तर लौट रहे हैं। इसी वजह से ऑफिस स्पेस की मांग फिर बढ़ रही है और बड़े शहरों में लीज से जुड़ी गतिविधियां लगातार तेज होती दिख रही हैं।