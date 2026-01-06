विप्रो ने मुंबई में 5 साल के लिए किराए पर लिया बड़ा ऑफिस

विप्रो ने मुंबई में 5 साल के लिए किराए पर लिया बड़ा ऑफिस

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:13 pm Jan 06, 202605:13 pm

क्या है खबर?

देश की जानी-मानी IT कंपनी विप्रो ने मुंबई में ऑफिस के लिए एक बड़ा स्पेस किराए पर लिया है। कंपनी ने नवी मुंबई के ऐरोली ईस्ट में माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स में करीब 1.45 लाख वर्ग फुट ऑफिस स्पेस पांच साल के लिए लीज पर लिया है। यह कदम मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में विप्रो की मौजूदगी को और मजबूत करता है और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला माना जा रहा है।