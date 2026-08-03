इंडिगो के नए CEO बने विली वॉल्श

इंडिगो के नए CEO बने विली वॉल्श, अंतरराष्ट्रीय विस्तार पर देंगे ध्यान

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:27 pm Aug 03, 202601:27 pm

क्या है खबर?

भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने विमानन क्षेत्र के अनुभवी विली वॉल्श को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने 3 अगस्त से आधिकारिक रूप से पदभार संभाल लिया है। कंपनी ने उनके नाम की घोषणा इसी साल मार्च में की थी। इंडिगो का कहना है कि नए नेतृत्व के साथ अब कंपनी अपने अगले विकास चरण की शुरुआत करेगी। साथ ही घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी स्थिति को और मजबूत बनाने पर ध्यान दिया जाएगा।