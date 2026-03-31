क्रेडिट कार्ड को अनसिक्योर्ड लोन श्रेणी में माना जाता है

क्या मौत के बाद परिवार वाले चुकाएंगे क्रेडिट कार्ड का बिल? जानिए क्या कहते हैं नियम

क्या है खबर?

वर्तमान में क्रेडिट कार्ड एक जरूरी वित्तीय साधन बन गया है। कुछ लोग इनका जिम्मेदारी से इस्तेमाल करते हैं, वहीं कुछ लोग भुगतान में देरी, ज्यादा ब्याज और जुर्माने की वजह से कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल खड़ा होता है कि अगर, क्रेडिट कार्ड धारक की बकाया बिल चुकाने से पहले मृत्यु हो जाती है तो बकाया कौन चुकाएगा। आइये जानते हैं क्या बैंक परिवार को परेशान कर सकती है।