यह कहना जल्दबाजी होगी कि इन घटनाओं का शेयर बाजार पर कोई बड़ा असर पड़ेगा

क्या सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल और CJP का प्रदर्शन शेयर बाजार पर डालेंगे असर?

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:24 pm Jul 21, 202605:24 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में चल रहे CJP के विरोध प्रदर्शन और सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर निवेशकों की भी नजर बनी हुई है। हालांकि, अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि इन घटनाओं का शेयर बाजार पर कोई बड़ा असर पड़ेगा। फिलहाल ऐसे संकेत नहीं हैं कि इन प्रदर्शनों से बाजार में घबराहट या आर्थिक गतिविधियों पर बड़ा असर देखने को मिलेगा। इसके बावजूद निवेशक हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और हर नए घटनाक्रम पर पैनी नजर रख रहे हैं।