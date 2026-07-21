क्या सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल और CJP का प्रदर्शन शेयर बाजार पर डालेंगे असर?
क्या है खबर?
दिल्ली में चल रहे CJP के विरोध प्रदर्शन और सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर निवेशकों की भी नजर बनी हुई है। हालांकि, अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि इन घटनाओं का शेयर बाजार पर कोई बड़ा असर पड़ेगा। फिलहाल ऐसे संकेत नहीं हैं कि इन प्रदर्शनों से बाजार में घबराहट या आर्थिक गतिविधियों पर बड़ा असर देखने को मिलेगा। इसके बावजूद निवेशक हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और हर नए घटनाक्रम पर पैनी नजर रख रहे हैं।
असर
कब पड़ सकता है बाजार पर असर?
आमतौर पर विरोध प्रदर्शन तब तक शेयर बाजार को ज्यादा प्रभावित नहीं करते, जब तक उनसे राजनीतिक या आर्थिक अस्थिरता का खतरा न बढ़े।
फिलहाल इन प्रदर्शनों से ऐसी स्थिति बनती नहीं दिख रही है। हालांकि, अगर आंदोलन लंबे समय तक चलता है या हालात ज्यादा बिगड़ते हैं, तो निवेशकों की चिंता बढ़ सकती है।
इससे बाजार में कुछ समय के लिए उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है और निवेश का माहौल प्रभावित हो सकता है।
विदेशी निवेशक
विदेशी निवेशकों की नजर भी बनी हुई
इन घटनाओं का सीधा असर अभी विदेशी निवेश पर नहीं माना जा रहा है, लेकिन अगर हालात बदलते हैं तो विदेशी निवेशक अधिक सतर्क हो सकते हैं।
ऐसे समय में वे निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर ले सकते हैं। हालांकि, भारत की आर्थिक स्थिति फिलहाल मजबूत है।
इसी वजह से बाजार में किसी बड़े बदलाव या निवेशकों की भारी निकासी की आशंका अभी कम दिखाई दे रही है, और आर्थिक गतिविधियां सामान्य रूप से जारी रहने की उम्मीद है।
अन्य
दूसरे कारण ज्यादा अहम माने जा रहे
फिलहाल बाजार के लिए सबसे बड़ी चिंता वैश्विक आर्थिक हालात और कच्चे तेल की कीमतों को माना जा रहा है।
अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ता है और तेल की कीमतों में बड़ी तेजी आती है, तो इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार पर पड़ सकता है।
इसके मुकाबले मौजूदा विरोध प्रदर्शन का असर सीमित रहने की संभावना जताई जा रही है और बाजार फिलहाल सामान्य स्थिति में बना हुआ है, जिससे निवेशकों का भरोसा नजर आ रहा है।