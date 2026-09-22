यह जानना जरूरी है कि UPI से सैलरी देने पर शुल्क लगेगा या नहीं

UPI से सैलरी पेमेंट पर लगेगा MDR? जानिए किन भुगतानों पर लगेगा शुल्क

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:53 pm Sep 22, 202605:53 pm

क्या है खबर?

UPI के नए नियमों के बाद सैलरी और घरेलू कामगारों को किए जाने वाले भुगतान को लेकर लोगों के मन में सवाल हैं। वित्त मंत्रालय ने 15 सितंबर, 2026 को साफ किया कि पर्सन-टू-पर्सन (P2P) UPI भुगतान किसी भी राशि पर मुफ्त रहेगा। वहीं, 2,000 रुपये से ज्यादा के कुछ पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) भुगतान पर शुल्क लागू होगा। ऐसे में अब यह जानना जरूरी है कि UPI से सैलरी देने पर शुल्क लगेगा या नहीं।