क्या विदेशों में भी UPI भुगतान करने पर लगेगा शुल्क?

UPI के 11 देशों में इस्तेमाल के बीच अब सवाल है कि भारत में लगने वाला MDR दूसरे देशों में भी लागू होगा या नहीं और अगर लागू होगा तो कितना?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, UPI इस्तेमाल करने वाले सभी 11 देशों में नया MDR नियम लागू हो सकता है।

हालांकि, सरकार के FAQ में सभी देशों पर शुल्क लगाने की साफ जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए विदेशों में MDR लागू होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।