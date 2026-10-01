क्या अब हर शनिवार बंद रहेंगे बैंक? सोशल मीडिया पर अधिसूचना वायरल

वायरल दस्तावेज में दावा किया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए हर शनिवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।

एजेंसी ने साफ किया कि वित्त मंत्रालय की ओर से ऐसा कोई आदेश या अधिसूचना जारी नहीं की गई है, जिसमें हर शनिवार छुट्टी घोषित हो।

बैंक की छुट्टियों से जुड़ी जानकारी के लिए ग्राहकों को आधिकारिक सरकारी या संबंधित बैंक के माध्यम से मिली सूचना ही देखनी चाहिए।